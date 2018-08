De werkloosheid in Groot-Brittanniƫ is gezakt naar het laagste niveau in meer dan veertig jaar. Dat bleek uit cijfers van het Britse statistiekbureau.

In de periode april tot en met juni zakte de werkloosheid naar 4 procent, van 4,2 procent in de meetperiode maart tot en met mei. Volgens het statistiekbureau kwamen er in de afgelopen periode 42.000 banen bij. Het aantal werklozen in Groot-Brittanniƫ kromp naar krap 1,4 miljoen.