De Britse warenhuisketen Debenhams ontslaat nog eens 2500 werknemers door de coronacrisis. In mei moest de keten al honderden werknemers op het hoofdkantoor ontslaan. Na het opheffen van de lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk heropende de keten 124 van de 200 winkels wereldwijd. Deze doen het beter dan verwacht, stelt de keten in een verklaring.

Debenhams „neemt alle noodzakelijke stappen” om de keten „elke kans op een levensvatbare toekomst” te geven, aldus de verklaring. De warenhuisketen denkt dat het nog geruime tijd zal duren voordat de situatie in de winkelstraten weer normaal is. „We moeten ervoor zorgen dat de kosten realistisch blijven.”

Bij Debenhams werken ongeveer 14.500 mensen. Volgens data van de Britse overheid is de werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk sinds 2009 nog nooit zo hoog geweest en zijn er signalen dat het coronavirus een zwaardere wissel trekt op de arbeidsmarkt nu de overheid de maatregelen om banenverlies te beperken afschaalt.

In april kreeg Debenhams voor de tweede keer in een jaar tijd uitstel van betaling. Daarmee probeerde de keten zichzelf tijdens de coronacrisis te beschermen tegen juridische stappen van schuldeisers die het bedrijf over de rand hadden kunnen duwen. Vorige maand schakelde Debenhams de hulp in van investeerdersbank Lazards om de curatele op te heffen. Mogelijke opties daarvoor zijn behoud van de keten door de huidige eigenaren, een samenwerking met bestaande en nieuwe investeerders, of verkoop aan een derde partij. Eind volgende maand moet het duidelijk zijn wat de uitkomst wordt.

De Britse retailers hebben te lijden onder de coronacrisis. Onder meer Marks & Spencer, drogisterijketen Walgreens Boots Alliance en de eigenaar van supermarktketen Waitrose kondigden al ontslagen aan.