Britse waakhond wil uitstel cijferpublicaties om coronavirus

De Britse toezichthouder voor financiële markten draagt beursgenoteerde bedrijven op minstens twee weken te wachten met het publiceren van voorlopige kwartaal- of jaarcijfers. Veel van die gegevens zijn alweer achterhaald door het nieuwe coronavirus en alle maatregelen om de pandemie in te dammen.

Als bedrijven toch aan hun publicatieplanning zouden vasthouden, hebben ze volgens de Financial Conduct Authority (FCA) te weinig tijd om de invloed van de recente ontwikkelingen mee te nemen in hun handelsberichten. De toezichthouder heeft daarom beursgenoteerde bedrijven aangeschreven die van plan waren de komende dagen de boeken te openen.

De toezichthouder wijst er verder op dat de publicatie van voorlopige gegevens over omzet, winst of verlies niet verplicht is, maar wel gebruikelijk bij Britse beursgenoteerde bedrijven. In deze crisistijd zou die praktijk te veel druk leggen op ondernemingen en boekhouders.

De FCA werkt verder met toezichthouders voor accountants en financieel dienstverleners aan richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat bedrijven voldoende inzage in de impact van het coronavirus kunnen geven. De eerste concrete maatregelen worden binnenkort verwacht.