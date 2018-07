Britse Toblerone krijgt oude vorm terug

Goed nieuws voor snoepers in Groot-Brittannië: de chocoladerepen van Toblerone krijgen hun oude vorm terug. Dat heeft fabrikant Mondelez International besloten.

Het bedrijf paste in 2016 het ontwerp aan om de hogere kosten van ingrediënten te drukken. De ruimte tussen de ‘chocoladetanden’ werd groter gemaakt, waardoor de reep lichter werd, maar de prijs bleef gelijk. Veel klanten voelden zich genept en spraken schamper van een ‘fietsenrek’. De maatregel was ingegeven door de brexit, zei Mondelez. Die zorgde voor een waardevermindering van het Britse pond, waardoor import voor Britse bedrijven duurder is geworden.

Maar het ‘trekken van de tanden’ was dus geen goede langetermijn-oplossing, erkende Mondelez, al zou de verkoop er niet onder hebben geleden. De reep wordt nu weer verzwaard van 150 naar 200 gram. Hij wordt dan wel duurder, waarschuwt het bedrijf.

Toblerone dankt zijn karakteristieke driehoekvorm aan de Mont Blanc.