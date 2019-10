Britse Thomas Cook-toeristen bijna terug

De grootste Britse repatriëringsoperatie in vredestijd, die duizenden gestrande toeristen van de omgevallen reisreus Thomas Cook moet thuisbrengen, nadert langzaam haar einde. Donderdag staan er 25 vluchten op de rol waarmee 5000 toeristen thuis worden gebracht.

In totaal 19.000 toeristen moeten met ‘Operatie Matterhorn’ nog naar huis. De Britse luchtvaartautoriteit denkt daar nog een dag of vier voor nodig te hebben. Het terughalen is inmiddels al tien dagen aan de gang. In totaal moeten er meer dan 150.000 mensen terug.

In België melden verschillende media inmiddels dat er op het laatste moment nog 5 miljoen tot 6 miljoen euro uit de kas naar het Verenigd Koninkrijk is gestuurd. „Het geld voor de doorstart van de Belgische activiteit was daarmee weg”, aldus een curator die wil weten wie het bedrag verzond.