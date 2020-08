Britse staat deelt rekening van 35 miljoen restaurantmaaltijden

Het Verenigd Koninkrijk heeft de laatste twee weken meebetaald aan meer dan 35 miljoen restaurantmaaltijden. Het is onderdeel van een overheidsprogramma om de Britse horeca te helpen, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Eters worden naar restaurants en pubs gelokt met een korting van 50 procent, die door de staat wordt verstrekt.

Het programma heet „Eat Out to Help Out” en geldt in alle restaurants, pubs en cafés in het Verenigd Koninkrijk. De korting op een maaltijd is 50 procent tot een bedrag van 10 pond (11 euro). De speciale tegemoetkoming geldt op maandag, dinsdag en woensdag in de hele maand augustus.