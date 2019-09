‘Britse situatie erg onvoorspelbaar’

Door alle politieke onzekerheden in Groot-Brittannië is de donkere wolk en dreiging van een no-dealbrexit zeker niet weg. De situatie is erg onvoorspelbaar, aldus ondernemersvereniging VNO-NCW.

De organisatie noemt het „goed” dat er een meerderheid is die een no-dealbrexit wil voorkomen. „Dat is uiteindelijk het slechts denkbare scenario voor burgers en bedrijven in Groot-Brittannië, de Europese Unie en Nederland”. VNO-NCW waarschuwt ondernemers wel er rekening mee te blijven houden en van het ergste uit te gaan.

Ook gaat VNO-NCW met de achterban in gesprek over wat er samen met het kabinet nog gedaan kan worden, nu bijvoorbeeld Brussel bekend heeft gemaakt eventueel extra middelen beschikbaar te willen maken om bedrijven te steunen in het geval van een no-dealbrexit en grote schokken.