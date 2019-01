Britse schepen P&O voortaan onder vlag Cyprus

Het Britse scheepvaartbedrijf P&O gaat al zijn in Groot-Brittannië geregistreerde schepen onder Cypriotische vlag laten varen. Het bedrijf heeft daartoe besloten omdat het aanspraak wil blijven maken op Europese belastingafspraken na de brexit.

Vorige maand had P&O al gezegd dat twee boten die een veerdienst onderhouden in het Kanaal in Cyprus zouden worden geregistreerd. Na een analyse is besloten dat dit „vanwege operationele en boekhoudkundige redenen” voor alle Britse schepen van het bedrijf gaat gelden.

P&O baat verschillende veerdiensten uit tussen de Britse eilanden en het vasteland van Europa, onder meer vanuit Rotterdam. Ook heeft het bedrijf vrachtschepen in zijn vloot.