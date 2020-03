Britse renteverlaging stuwt Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen vonden woensdag de weg omhoog na de mislukte herstelpoging een dag eerder. De verrassende renteverlaging door de Britse centrale bank om de negatieve economische impact van het nieuwe coronavirus te verzachten, voedde de hoop op meer stimuleringsmaatregelen. Algemeen wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) bij de rentevergadering op donderdag ook met steunmaatregelen komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent in de plus op 492,86 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 735,03 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,7 procent. De hoofdindex in Milaan ging 0,9 procent vooruit.

In Londen klom de FTSE 0,8 procent. De Bank of England (BoE) verlaagde de rente met een half procentpunt naar 0,25 procent, na een speciale bijeenkomst vanwege het coronavirus. Ook komt de centrale bank met een nieuw financieringsplan voor kleine en middelgrote bedrijven. Het is de eerste keer sinds augustus 2016 dat de Britten de rente verlagen. Meerdere centrale banken gingen de laatste tijd al tot actie over.

Verzekeraar Aegon ging aan kop in de AEX met een winst van 4 procent. Olie- en gasconcern Shell was de enige daler met een min van 1,4 procent. In de MidKap daalde Air France-KLM 3,7 procent. KLM vliegt voorlopig niet meer op Venetië, Milaan en Napels in verband met de virusuitbraak. Biotechnologiebedrijf Pharming daalde ruim 2 procent bij de kleinere bedrijven na het vertrek van financieel directeur Robin Wright.

In Frankfurt zakte Adidas bijna 5 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verwacht dat de verspreiding van het coronavirus in de belangrijke Chinese markt een hap van 800 miljoen tot 1 miljard euro uit de omzet over het eerste kwartaal neemt.

De olieprijzen stonden onder druk nadat het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco liet weten de productie te verhogen. De stap maakt deel uit van de prijzenoorlog die Saudi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 33,32 dollar. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 36,08 dollar per vat. De euro bleef vrijwel vlak op 1,1316 dollar.