Britse regering schiet ook zzp’ers in coronanood te hulp

De Britse regering komt zzp’ers die in de problemen raken door het nieuwe coronavirus tegemoet met aanzienlijke giften. Om de economische schok door de pandemie te beperken, is de overheid van plan hun maandelijks tot 2500 pond (2750 euro) uit te keren.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak kondigde de maatregel aan als onderdeel van een groot pakket voor noodsteun. Nadat hij eerder al had beloofd dat de overheid loonkosten van bedrijven op zich zou nemen, nam de druk op hem toe om ook zzp’ers financieel te hulp te schieten.

Sunak wil zelfstandigen 80 procent van hun gemiddelde maandelijkse winst uitbetalen, met een maximum van 2500 pond per maand. Dat is dezelfde bovengrens als voor werknemers. Het hulpprogramma, dat naar verwachting medio juni is dichtgetimmerd, geldt voor ondernemers met winsten tot 50.000 pond. Daarmee kunnen naar schatting 3,8 miljoen zzp’ers aanspraak maken op de hulp.