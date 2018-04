Britse regering geeft De La Rue meer tijd

De Britse regering neemt langer de tijd met de keuze voor een nieuwe paspoortenproducent. Het definitieve besluit volgt nu twee weken later dan eerder gemeld. Premier Theresa May zei dat dinsdag na kritiek van het Britse bedrijf De La Rue. Die firma is het er niet mee eens dat het Frans-Nederlandse Gemalto de opdracht voor de nieuwe reisdocumenten krijgt.

De La Rue wil de voorlopige gunning door een rechter laten beoordelen. Volgens het bedrijf was het eigen bod „van de hoogste kwaliteit en bood het technisch de meeste veiligheid”. Wel erkent het bedrijf dat het waarschijnlijk niet het goedkoopste bod had.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de Britse overheid de opdracht voor de nieuwe paspoorten voorlopig aan Gemalto had gegund. Dat leverde een storm van weerstand op omdat de nieuwe, blauwe paspoorten juist een teken van de na de brexit hervonden Britse onafhankelijkheid moesten zijn. Een handtekeningenactie van tabloid Daily Mail om de paspoorten door een Brits bedrijf te laten maken, werd 265.000 keer ondertekend.

De La Rue maakt nu nog de Britse paspoorten. Het huidige contract van het bedrijf, dat in juli volgend jaar afloopt, is 400 miljoen pond waard. Gemalto maakt momenteel al de Britse rijbewijzen.

Het nieuwe Britse paspoort, dat vanaf oktober 2019 moet worden gebruikt, wordt donkerblauw. Britse paspoorten hadden tot 1988 ook die kleur, daarna veranderde dat naar bordeauxrood vanwege aanbevelingen van de Europese Unie. Die aanbevelingen zijn echter niet dwingend. Zo behield Kroatië, dat in 2013 tot de EU toetrad, een blauw paspoort.