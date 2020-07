Britse regering bestelt potentieel coronavaccin bij Sanofi en GSK

De farmaceutische bedrijven Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) gaan de Britse regering 60 miljoen doses van hun potentiële coronavaccin leveren. Daarover hebben de partijen een overeenkomst gesloten, waarover geen financiële details werden verstrekt.

Het Franse Sanofi en het Britse GSK verwachten dat een van hun mogelijke vaccins tegen Covid-19 op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar is goedgekeurd. De farmaceuten schalen de productie van de benodigdheden voor het vaccin op, zodat ze het mogelijke vaccin wereldwijd beschikbaar kunnen maken en tot een miljard doses per jaar kunnen produceren. Sanofi en GSK zijn ook in gesprek over leveringen met wereldwijde organisaties, de Verenigde Staten en de Europese Commissie.

De deal komt bovenop drie andere vaccindeals die het Verenigd Koninkrijk eerder sloot. Zo bestelde de regering al 100 miljoen doses van het vaccin dat de Universiteit van Oxford ontwikkelt samen met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca, 30 miljoen doses van het vaccin gemaakt door BioNTech en Pfizer en 60 miljoen doses van het Valneva-vaccin.

„De diversiteit aan vaccin-types is belangrijk, want we weten nog niet of en welk vaccin een veilige en effectieve reactie geeft op het coronavirus. Hoewel deze deal goed nieuws is, moeten we niet zelfgenoegzaam of te optimistisch zijn”, zei Kate Bingham, directeur van het vaccin-team van de Britse overheid. „Het zou kunnen dat we nooit een werkend vaccin vinden, of alleen een vaccin dat de symptomen van het virus vermindert.”