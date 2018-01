Britse premier: serieus kijken naar bitcoin

De Britse premier Theresa May vindt dat serieus moeten worden gekeken naar mogelijk crimineel gebruik van digitale munten zoals bitcoin. Ze waarschuwt dat in dat geval actie kan worden genomen tegen cryptomunten.

Dat zei May op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Digitale munten zoals bitcoin kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld witwassen, drugshandel of het financieren van criminele activiteiten of terrorisme. May uitte hier haar zorgen over.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is ook bezorgd over crimineel gebruik van cryptomunten. Volgens hem is dat de grootste zorg van de Amerikaanse regering als het gaat om digitale valuta.