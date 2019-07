Britse pond daalt in afwachting nieuwe premier

Het Britse pond is voor de derde dag op rij in waarde gedaald in afwachting van de benoeming van de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Beleggers verwachten dat Boris Johnson de strijd wint en vrezen de gevolgen voor de Britse economie vanwege zijn harde lijn ten opzichte van de brexit. Het pond zakte naar het laagste niveau in meer dan twee jaar ten opzichte van de dollar.

De leden van de Britse Conservatieve Partij konden tot maandag stemmen over de nieuwe partijleider. Dinsdag maken ze de uitkomst bekend. De strijd gaat tussen Boris Johnson en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. De nieuwe partijleider van de regerende Conservatieven wordt automatisch de premier van het Verenigd Koninkrijk.

Beleggers denken dat de op kans een no-dealbrexit groter wordt als Johnson de nieuwe premier wordt. Ook Michael Saunders, een beleidsmaker van de Britse centrale bank, voorziet een veel kleinere kans voor een goed geregelde brexit als Johnson aan de macht komt.