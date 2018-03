„Britse paspoorten houden Europees tintje”

De Britse overheid bestelt de nieuwe Britse paspoorten na de brexit waarschijnlijk niet in Groot-Brittannië, maar bij een Frans-Nederlands bedrijf. Martin Sutherland, de directeur van het bedrijf dat nu nog de Britse paspoorten maakt, heeft tegen omroep BBC gezegd hij het contract is misgelopen en dat dit nu naar Gemalto gaat.

Die onderneming, die een beursnotering heeft in Amsterdam en Parijs en wordt overgenomen door branchegenoot Thales, zou de paspoorten gaan maken in een fabriek in Frankrijk. Gemalto zelf en de Britse overheid waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

De kwestie ligt gevoelig omdat de Britten na de brexit weer terugvallen op de iconische blauwe paspoortkleur, die vroeger altijd als typisch Brits werd beschouwd. De laatste jaren hebben de Britse paspoorten dezelfde bordeauxrode kleur als in Nederland en andere EU-landen.

Het bedrijf De La Rue dat nu nog verantwoordelijk is voor de Britse paspoorten maakt een moeilijke tijd door. De beurskoers is de afgelopen dagen flink gedaald vanwege een winstalarm en het plotselinge vertrek van zijn financiële topman.