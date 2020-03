Britse overheid vraagt bedrijven gezondheidsapparatuur te maken

De Britse overheid heeft fabrikanten, waaronder Ford, Honda en Rolls-Royce, gevraagd om te helpen bij het maken van gezondheidsapparatuur om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. Denk aan de productie van speciale ventilatoren. Ook wordt gekeken of hotels tijdelijk als ziekenhuizen kunnen worden gebruikt.

Groot-Brittannië heeft duidelijk voor een andere benadering gekozen voor de aanpak van de virusuitbraak dan veel andere Europese landen, waar strikte beperkingen zijn opgelegd om de verspreiding van de ziekte te vertragen. De Britse premier Boris Johnson zal op korte termijn met de industrieconcerns spreken.

Het is nog niet duidelijk of het ook echt mogelijk is dat een fabrikant van straalmotoren of auto’s zou kunnen overgaan op de productie van medisch specialistische apparatuur. Voor dergelijke apparatuur gelden immers ook allemaal certificeringsprocessen. De betreffende bedrijven zijn een en ander nog aan het uitzoeken.