‘Britse overheid overweegt koop aandelen noodlijdend Flybe’

De Britse overheid overweegt om een belang te nemen in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Flybe, meldt de BBC. De overheid, Flybe en de Europese Commissie (EC) zijn in overleg om ervoor te zorgen dat de hulpplannen niet tegen Europese regels over staatssteun ingaan.

Flybe sloot eerder een betalingsovereenkomst met de Britse belastingdienst. Ook werd er gesproken over een miljoenenlening. Dit tot groot chagrijn van branchegenoten van Flybe. British Airways-moeder IAG en prijsvechter Ryanair zien de hulpplannen als illegale staatssteun. De overheid houdt echter vol dat daar geen sprake van is.

Een lening tegen marktconforme rente zou voldoen aan de regels over staatssteun, maar is weinig kansrijk omdat het de vraag is of Flybe haar betalingsverplichtingen kan nakomen. Functionarissen noemen daarom een andere optie: Flybe krijgt een lening, in ruil waarvoor de overheid de optie krijgt om aandelen te kopen voor een lage prijs. Op die manier kan Flybe makkelijker aan haar verplichtingen voldoen terwijl de overheid meer zekerheid heeft om haar belastingcenten weer terug te zien.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat het aan de lidstaten is om hulp aan noodlijdende bedrijven aan te merken als staatssteun. Volgens de Britse overheid is daarvan vooralsnog geen sprake. De EC kan wel onderzoek instellen naar aanleiding van klachten die zijn ingediend door IAG en Ryanair.