Britse overheid kan door hele land truckparkeerplaatsen bouwen

De Britse regering kan binnenkort door heel Engeland parkeerplaatsen voor vrachtwagens aanleggen. Via een speciale maatregel heeft minister van Volkshuisvesting Robert Jenrick zichzelf de mogelijkheid gegeven om dat in 29 plaatsen te doen zonder dat de lokale autoriteiten daar inspraak in hebben.

De extra truckparkeerplaatsen moeten chaos voorkomen als op 1 januari grenscontroles van kracht worden voor goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie worden uitgevoerd. Om die reden is de Britse overheid al bezig met het aanleggen van speciale parkeerplaatsen in Kent voor vrachtwagens die met de boot of door de tunnel naar het Europese vasteland willen reizen.

De parkeerplaatsen zijn onder meer bedoeld voor trucks die hun douanepapieren nog niet op orde hebben. Door de extra controles worden sowieso al langere rijen bij de boot- en treintunnelterminals verwacht. De Britten willen de wachttijden daar beperken door al verder landinwaarts controlemogelijkheden aan te leggen.