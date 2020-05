Britse online boodschappen naar record tijdens lockdown

Britten hebben gedurende een periode van vier weken tijdens de lockdown een recordbedrag aan online boodschappen uitgegeven. Volgens marktonderzoeker Nielsen ging het om de vier weken tot 16 mei om een bedrag van 1,2 miljard pond, omgerekend ruim 1,3 miljard euro.

Vanwege de lockdown en voorzichtigheid rond het coronavirus deden veel meer Britten boodschappen via het internet die dan thuis werden bezorgd. In de gewone winkels namen de verkopen ook toe. Mensen gingen minder vaak naar de super maar gaven per bezoek wel fors meer uit om dus in één keer flink in te slaan.

In alle grote supermarktketens in Groot-Brittannië namen de verkopen in de afgelopen meetperiode toe, zoals Tesco, Sainsbury’s, Asda en Morrisons. Ook online supermarkt Ocado deed goede zaken tijdens de lockdownperiode. Inmiddels worden de beperkende maatregelen in Groot-Brittannië versoepeld.

„Tijdens acht weken van lockdown zijn shoppers meer gewend geraakt aan de restricties en hebben ze hun gewoontes rond boodschappen hiervoor aangepast. Online is een duidelijke winnaar”, aldus Nielsen.