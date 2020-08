Britse inflatie loopt op tot 1 procent

De inflatie in Groot-Brittannië is in juli uitgekomen op 1 procent op jaarbasis. Stijgende prijzen voor kleding, meubilair en huishoudelijke artikelen stuwden het gemiddelde prijspeil. Verder zaten ook brandstofprijzen in de lift, terwijl er ook een opvallende stijging werd gemeten bij alles wat te maken heeft met haarverzorging. Dat meldt het nationale statistiekbureau van het Verenigd Koninkrijk.

In juni was de inflatie nog 0,6 procent op jaarbasis. Kenners hielden er in doorsnee rekening mee dat dit niveau in juli zou worden vastgehouden. In mei was de inflatie 0,5 procent, wat het laagste niveau sinds 2016 was.

Verder werd bekend dat de Britten in juli veel meer geld uitgaven, vooral doordat er meer online werd geshopt. Volgens marktonderzoeker IHS Markit, dat de maandelijkse uitgaven monitort met behulp van Visa, was er met een plus van 2,4 procent in vergelijking met een jaar eerder sprake van de sterkste stijging sinds 2016.

Uitgaven in pubs en restaurants daalden op jaarbasis met 18 procent. De onderzoekers zijn voorzichtig over de ontwikkelingen in de loop van het jaar, gezien de onzekerheden over de ontwikkelingen rond het coronavirus.