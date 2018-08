Britse inflatie loopt licht op

De inflatie in Groot-Brittannië is in juli fractioneel gestegen tot 2,5 procent op jaarbasis. Dat meldde het Britse statistiekbureau. Het is voor het eerst in acht maanden tijd dat er sprake is van een oplopende inflatie.

Met name brandstofprijzen, vervoersbewijzen en computerspelletjes zorgden er voor dat het leven voor de gemiddelde Brit duurder uitviel. De kerninflatie, waarbij sterk schommelende prijzen voor energie en voedingsmiddelen niet zijn meegerekend, stabiliseerde op 1,9 procent. De inflatiecijfers kwamen overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

De Bank of England (BoE) rekende voor deze maand op een stijging tot 2,6 procent. Eerder deze maand verhoogde de Britse centrale bank nog de rente. Deze stap was volgens de BoE nodig om de inflatie af te remmen naar het gewenste doel van bijna 2 procent. Verder rentestappen worden alom verwacht.