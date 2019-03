„Britse handelstarieven weg bij no dealbrexit”

Groot-Brittannië zou 80 tot 90 procent van de handelstarieven op geïmporteerde goederen schrappen als het land de Europese Unie zonder afspraken met Brussel verlaat. Dat schrijft Sky News op basis van overheidsdocumenten die de Britse nieuwszender heeft ingezien.

De plannen zouden grote impact kunnen hebben op tal van Britse fabrikanten, omdat die in dat geval bescherming mislopen tegen rivaliserende goederen uit het buitenland. Alleen bij producten in voor de Britten erg gevoelige sectoren, zoals auto’s, rundvlees en zuivel, zouden tarieven gehandhaafd blijven.

Volgens Sky komt de regering van premier Theresa May waarschijnlijk met de details van de plannen naar buiten als het parlement volgende week niet instemt met een brexitdeal. De tijd dringt voor de premier, want haar land moet over 24 dagen de Europese Unie verlaten. Haar topadviseur Geoffrey Cox is momenteel in Brussel om te kijken of iets geregeld kan met betrekking op de backstop, de door brexiteers gehate garantieregeling die moet zorgen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland openblijft.