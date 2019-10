Britse graanexport valt stil naar brexit toe

De Britse graanexport naar de Europese Unie is in de aanloop naar de brexitdeadline sterk afgenomen. Handelaren wachten af of er een deal komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Gebeurt dat niet, dan volgen mogelijk importtarieven.

In juli en augustus hadden de Britten nog veel graan naar de rest van de Europese Unie uitgevoerd. Door een warme zomer waren de oogsten van gerst en tarwe goed uitgevallen. De laatste weken nam de hoeveelheid graan die uitgevoerd werd echter snel af. „Niemand wil dan op 31 oktober zitten met een boot die nog wordt volgeladen”, legt David Eudall van belangenvereniging AHDB uit.

De onzekerheid maakt het voor Britse boeren ook lastig om te beslissen welke wintergewassen te planten. Bovendien is de planning voor de inkoop van zaad en kunstmest voor komend voorjaar door veel boeren ook uitgesteld.

Britse graanexporteurs verleggen hun aandacht naar elders, met name naar Noord-Afrika. Dat betekent wel dat ze de concurrentie aan moeten met graan uit Frankrijk en het Zwarte Zee-gebied.