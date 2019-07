Britse gokgigant sluit honderden kantoren

De Britse bookmaker William Hill wil zevenhonderd gokkantoren sluiten. Daarmee staan banen van 4500 medewerkers op het spel, laat het gokbedrijf weten. De onderneming wijt de sluitingen aan nieuwe wetgeving in het Verenigd Koninkrijk voor bepaalde gokautomaten.

De gokreus zag de omzet uit automaten voor sportweddenschappen dit jaar drastisch dalen. Voor die gokmachines geldt in het Verenigd Koninkrijk, veruit de belangrijkste markt voor William Hill, sinds april een wettelijke maximuminzet van 2 pond. Dat was voorheen 100 pond.

Grote bookmakers waarschuwen al langer voor banenverlies door de nieuwe regels. De eerste gokkantoren van William Hill sluiten nog dit jaar hun deuren. Of er ook buiten Groot-Brittannië kantoren verdwijnen, is nog niet duidelijk.

Het in 1934 opgerichte William Hill is naar eigen zeggen een van de grootste bedrijven in de gokindustrie. Naast het Verenigd Koninkrijk is het 15.500 medewerkers tellende bedrijf onder andere actief in de Verenigde Staten, Italië en Spanje.