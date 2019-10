‘Britse fiscus waarschuwt Airbnb’

Airbnb is in het vizier van de Britse belastingdienst. Het Amerikaanse bedrijf achter de woningverhuursite heeft een waarschuwing gekregen van HM Revenue and Customs (HMRC), die kan uitmonden in een formeel onderzoek, zo meldt de BBC.

De fiscus zou onder meer vragen hebben over bepaalde transacties binnen de Britse activiteiten van Airbnb. Het bedrijf stelt zich aan de regels te houden en netjes alle belasting te betalen die het wettelijk verschuldigd is, zo tekent de BBC op uit de mond van een woordvoerder.