Britse economie tot stilstand gekomen

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het vierde kwartaal niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat meldde het Britse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming.

In het vierde kwartaal speelde onder andere onzekerheid over de brexit een rol. Lange tijd zag het ernaar uit dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de Europese Unie zou verlaten, maar Londen schoof de deadline andermaal vooruit.

De onzekerheid over de brexit had zijn weerslag op de productie, die in het voorbije kwartaal afnam. Onder meer autofabrikanten schroefden de productie terug om logistieke problemen te voorkomen bij het afscheid van de Europese Unie. De uitgaven van consumenten stegen, maar wel in het traagste tempo sinds 2015.

Een teruggang van de economie werd vooral voorkomen door overheidsuitgaven. Die stegen in het vierde kwartaal veel harder dan economen hadden voorzien.

Dat de Britse economie de laatste drie maanden van 2019 stagneerde, kwam niet als verrassing. Economen hielden er in doorsnee al rekening mee. Over heel het afgelopen jaar groeide de economie met 1,4 procent. Dat was in het voorgaande jaar nog 1,3 procent.