Britse economie toont tekenen van herstel

De Britse economie laat deze maand tekenen van herstel zien. Dat blijkt uit de voorlopige inkoopmanagersindexen voor januari van onderzoeksbureau Markit. De bedrijvigheid in de industrie nam maar minimaal af, terwijl die in de dienstensector sterker dan verwacht toenam.

Het nieuws komt op een belangrijk moment, precies een week voor de officiële brexitdatum. Economen denken dat de opleving na de Britse verkiezingen van december betekent dat de Bank of England deze maand mogelijk nog geen renteverlaging doorvoert. Beurshandelaren houden nog wel rekening met een aanpassing van de rente waarmee de economie kan worden aangezwengeld.

De index voor de industrie bij Markit kwam uit op een stand van 49,8, terwijl door economen in doorsnee op 48,8 was gerekend. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder is er sprake van krimp. In december was de graadmeter nog op 47,5 blijven steken. Voor de Britse dienstensector werd een stand van 52,9 gemeten, fors hoger dan de door economen verwachte 51,1. In december was de graadmeter op 50 uitgekomen. De gezamenlijke index, waar zowel industrie als dienstensector inzitten kwam volgens Markit uit op 52,4, waar in december nog een afname werd gemeten: 49,3.