‘Britse economie kan 10 procent krimpen in eerste jaarhelft’

De Britse economie kan in de eerste helft van dit jaar met wel 10 procent krimpen, als gevolg van de impact van het nieuwe coronavirus. Dat valt op te maken uit schattingen van economen bij persbureau Bloomberg.

In een maandag gepubliceerd rapport stelt de Britse econoom Dan Hanson dat de Britse overheid en de Bank of England moeten bijspringen om een ommekeer te bewerkstelligen. Hij voorziet dat de regering dit jaar 95 miljard pond leent om het virus te bestrijden. Daarvan is 17,5 miljard pond gereserveerd voor een loonsubsidieprogramma.

In de prognose wordt ervan uitgegaan dat de Britse regering in april een lockdown van vier weken oplegt om de verspreiding van het virus in te dammen. De duur van inperkingsmaatregelen is volgens Hanson de grootste onzekerheid in de raming. In een ernstiger scenario, met een lockdown van zes weken, zou de economie met wel 14 procent kunnen krimpen.

Het is duidelijk dat als de maatregelen tot in de tweede helft van het jaar duren, de kosten enorm zullen zijn, waarschuwt de econoom. In het basisscenario zal de Britse economie in 2020 met 2,7 procent krimpen, vergeleken met een prognose van 1 procent groei vóór de coronacrisis.