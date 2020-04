Britse economie haperde in februari al licht

De economie van Groot-Brittannië is in februari 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de economie met 0,1 procent zou groeien op maandbasis, na een plus van eveneens 0,1 procent in januari.

De Britse overheid kondigde onlangs strengere maatregelen aan om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De gepubliceerde cijfers beslaan een periode waarin die maatregelen nog niet waren ingevoerd. Er was dus al sprake van teruggang en dat zal het vertrouwen geen goed doen. De Bank of England (BoE) verklaarde eerder alles te zullen doen om de economie te helpen. Zo werd de rente verlaagd en werden andere maatregelen genomen om de groei te stimuleren.

Er kwamen donderdag ook cijfers over de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk. Die steeg in februari, in lijn met de verwachtingen, met 0,1 procent. De bouwproductie in het Verenigd Koninkrijk nam onverwachts met 1,7 procent af.