Britse detailhandel herstelt iets sneller dan verwacht

De Britse detailhandel herstelt iets sneller dan economen hadden verwacht. In juli steeg de verkoop met 2 procent ten opzichte van de maand ervoor, meldt het Britse statistiekbureau. De verkoop van non-food steeg met 10 procent, maar bleef nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis.

De omzetstijging is een lichtpuntje in een reeks slecht nieuws in de sector. Zo kondigde warenhuisketen Marks & Spencer vorige maand aan 7000 banen te schrappen omdat shoppers als gevolg van de uitbraak van het coronavirus weg bleven uit de winkels. Ook al stijgt de omzet in de sector weer wat, een groot deel daarvan is volgens economen van ING te danken aan onlineverkoop.

De cijfers van de detailhandel volgen op een enquête van onderzoeksbureau GfK waaruit bleek dat het consumentenvertrouwen nog in het slop zit, mede door zorgen over banen. De Britse regering begon deze maand een loonsubsidieprogramma af te bouwen voor bedrijven die wegens de coronacrisis tijdelijk geen of minder werk hadden voor hun medewerkers. Dat leidde tot waarschuwingen dat miljoenen Britten mogelijk hun baan gaan verliezen. Deskundigen van ING verwachten daarom dat de koopkracht van Britse huishoudens de komende maanden gaat teruglopen door toenemende werkloosheid.