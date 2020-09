‘Britse coronamaatregelen hebben beperkt effect op economie’

De strengere maatregelen die de Britse regering aankondigde om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben maar beperkt impact op de economie. Dat stellen kenners van Bloomberg Economics (BE). Wel is het zo dat de zorgen over corona toenemen, wat mogelijk een negatief effect kan hebben.

De Britse economie zal na een groei van 17 procent in het derde kwartaal van dit jaar in het slotkwartaal van 2020 met nog 1 procent stijgen, aldus de marktkenners. Ook aan het begin van 2021 zal de groei maar beperkt zijn. Alles bij elkaar zal het bruto binnenlands product begin volgend jaar 7,5 procent onder het niveau van voor de crisis uitkomen.

De Britse premier Boris Johnson kondigde eerder deze week nieuwe maatregelen aan om de zich snel versnellende tweede golf van het coronavirus te stoppen. Onderdeel van het pakket maatregelen is het advies dat mensen weer vanuit huis moeten werken als ze dat kunnen. Ook zullen er nieuwe beperkingen komen voor cafés en restaurants. Verder wordt het gebruik van mondkapjes uitgebreid.