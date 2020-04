Britse consumenten raakten vertrouwen snel kwijt

Het Britse consumentenvertrouwen is nog nooit zo hard gedaald als in de laatste twee weken van maart. Dat zegt marktonderzoeker GfK die speciaal een tussentijdse meting liet verrichten vanwege de lockdown in het Verenigd Koninkrijk om de coronapandemie aan te pakken. GfK meet het consumentenvertrouwen sinds 1974.

Het consumentenvertrouwen daalde in twee weken met 25 punten tot -34. Daarmee is bijna het dieptepunt bereikt ten tijde van de financiële crisis. Ook alle andere gemeten waarden vielen, waarbij met name duidelijk was dat Britten even geen grote aankopen willen doen. De bereidheid daartoe daalde van -2 naar -52. Ook over de toestand van de economie over twaalf maanden werden de Britten negatiever, net als over hoe hun persoonlijke financiën er over een jaar uitzien.

De Britten moeten sinds een kleine twee weken thuisblijven. De maatregelen gingen op 24 maart in. GfK verzamelde de gegevens voor de meting tussen 16 en 27 maart.