Britse centrale bank staat klaar om te grijpen wegens coronavrees

De Britse centrale bank staat vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus klaar om in te grijpen. De Bank of England (BoE) beloofde alles te doen wat nodig is om de financiële en monetaire stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk te waarborgen.

Afgelopen week beleefden de mondiale beursgraadmeters, waaronder de beurs in Londen, de slechtste week sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

De centrale bank houdt de ontwikkeling van de longziekte en de gevolgen daarvan voor de wereld- en de Britse economie scherp in de gaten. De BoE werkt daarbij nauw samen met het Britse ministerie van Financiën en internationale instellingen.