Britse centrale bank laat rente onveranderd

De Britse centrale bank handhaaft het belangrijkste rentetarief op 0,75 procent, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. De beleidsmakers in Londen maakten de afgelopen maanden al een pas op de plaats in verband met de aanhoudende onzekerheid over de brexit.

In augustus vorig jaar verhoogde de Bank of England (BoE) de rente voor het laatst, met een kwart procentpunt. Het besluit om de rente wederom onveranderd te laten, werd unaniem genomen door de bestuurders van de BoE.

De centrale bank heeft verder zijn groeiverwachtingen voor de komende jaren wat opgekrikt en de inflatieverwachtingen wat naar beneden bijgesteld. Een en ander betekent volgens de BoE dat er nog meerdere rentestappen nodig zullen zijn om de inflatie op het gewenste niveau te krijgen.

Het uitstel van de brexit had overigens geen gevolgen voor het economische plaatje in de prognoses van de BoE. Brussel ging er vorige maand mee akkoord om de Britten meer tijd te geven om hun vertrek te regelen. Daar is een flexibele einddatum van 31 oktober opgeplakt. Eind juni kijken de EU-leiders hoe de situatie er dan voor staat.