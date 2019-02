Britse centrale bank laat rente ongemoeid

De Britse centrale bank laat het belangrijkste rentetarief onveranderd op 0,75 procent, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. In augustus vorig jaar krikte de Bank of England (BoE) de rente nog op met een kwart procentpunt.

De BoE maakt pas op de plaats in aanloop naar de brexit. De centrale bank had in december al gezegd dat de onzekerheid rond de brexit sterk is toegenomen. Bij het uitblijven van een akkoord met de Europese Unie kan de Britse economie een flinke klap krijgen.

Mede vanwege die onzekerheid stelde de BoE zijn groeiramingen naar beneden bij. Waar eerder dit jaar op 1,7 procent economische groei werd gerekend, is dat nu nog 1,2 procent. De prognose over 2020 werd bijgesteld van 1,7 naar 1,5 procent.

Verder rekent de centrale bank erop dat de inflatie in de komende maanden, wanneer de brexit zijn beslag krijgt, onder de 2 procent zakt. Ook ramingen voor investeringen werden neerwaarts bijgesteld. Dit jaar rekent de BoE op een daling van 3 procent. Daarna zal de investeringsdrift wel weer aantrekken.