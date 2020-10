Britse boeren waarschuwen voor lagere eisen aan voedsel

Britse boeren hebben de regering gewaarschuwd voor lagere voedselstandaarden na het vertrek uit de Europese Unie. In een ingezonden brief in de krant The Times schrijft een belangenorganisatie dat het Verenigd Koninkrijk „geen handelsverdragen moet ondertekenen die een race naar de bodem betekenen”.

De Britse boeren zijn bang dat ze niet op kunnen tegen goedkope importproducten. Daarom roepen ze de regering op om vast te houden aan bepaalde minimumeisen. Komende week praat het Lagerhuis over landbouwbeleid. Met chloor gewassen kippenvlees uit de VS wordt vaak genoemd als schrikbeeld bij een handelsakkoord met dat land.

Het Verenigd Koninkrijk is niet alleen met de Europese Unie in onderhandeling over een handelsakkoord, maar ook met de Verenigde Staten, Australië en verschillende andere landen. Met Japan werd onlangs een deal gesloten.

De Britten maken sinds eind januari geen deel meer uit van de EU, maar bevinden zich nog in een overgangsfase waarin ze nog onder de regels van de unie vallen. Eind dit jaar verloopt die periode en moet het Verenigd Koninkrijk zelf met landen handelsverdragen hebben gesloten om niet terug te vallen op handel volgens de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat houdt in dat op veel producten invoerheffingen gaan gelden. Ook zullen er meer douaneformaliteiten aan te pas komen.