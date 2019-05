Britse beurs kleurt lichtgroen

De beurs in Londen stond woensdag aan het einde van de ochtend op winst. Met name supermarktbedrijf Sainsbury was in trek, nadat het de boeken had geopend. Vanwege de viering van de Dag van de Arbeid hielden de beurzen in steden als Amsterdam, Brussel, Parijs en Frankfurt de deuren gesloten.

De toonaangevende FTSE-index steeg 0,1 procent tot 7421,47 punten. Supermarktketen Sainsbury, dat eerder een fusie met branchegenoot Asda zag mislukken, was met een winst van bijna 5 procent een van de sterkste stijgers in de leidende index. Het supermarktbedrijf beloofde de nodige investeringen te doen in zijn winkels.

Ook Londen Stock Exchange (LSE) (plus 2,5 procent) stond bij de winnaar. Volgens de beursuitbater weerhoudt de naderende brexit bedrijven er vooralsnog niet van om deals te sluiten. LSE zag het inkomen in de eerste maanden van het jaar met 5 procent stijgen. Bij de LCH-clearingdivisie ging het om 17 procent met opbrengsten op jaarbasis.

Verder kwam marktonderzoeker Markit met data over de bedrijvigheid in de Britse industrie. Hier was afgelopen maand sprake van een groeivertraging als gevolg van het uitstel van de brexit. Daarmee werd de noodzaak minder voor bedrijven om snel hun voorraden aan te vullen.

De euro was 1,1238 dollar waard, tegen 1,1202 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 63,46 dollar. Brent kostte 0,3 procent minder en werd verhandeld voor 71,82 dollar per vat.

Op de aandelenbeurzen in New York wordt woensdag ook gehandeld. In de Verenigde Staten staan het banenrapport van loonstrookverwerker ADP op de rol en een rentebesluit van de Federal Reserve. Verder verwerken beleggers bedrijfsresultaten, onder meer van techreus Apple.