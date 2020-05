Britse beurs blijft duidelijk in de min

De Britse aandelenbeurs stond vrijdag duidelijk lager. Zorgen over de effecten van de coronapandemie op de wereldwijde economie en bedrijfsresultaten drukten op het sentiment. De handelsvolumes waren verder vrij laag, aangezien de overige toonaangevende Europese beurzen gesloten waren vanwege de Dag van de Arbeid.

Ook opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de herkomst van het virus en mogelijk nieuwe Chinese tarieven hadden een uitwerking. Trump stelde tijdens een persconferentie dat hij „overtuigend bewijs” onder ogen heeft gehad waaruit blijkt dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Ook dreigde de president nieuwe importheffingen op Chinese waren in te voeren.

Verder waren er nog wat cijfers over de Britse economie. Zo bleek de bedrijvigheid in de industrie vorige maand nog verder te zijn teruggelopen dan eerder was gemeld.

De FTSE 100 stond in de vroege middaghandel 2 procent in de min. In Londen kijken beleggers onder meer naar Shell, dat een aantal afwaarderingen aan de broek kreeg. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers maakte het olie- en gasbedrijf bekend het kwartaaldividend te verlagen. Dat was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Shell zakte 7,6 procent.

Ook Ryanair (min 5,4 procent) stond in de belangstelling. De luchtvaartmaatschappij liet weten in zowel het eerste als het tweede kwartaal verliezen te verwachten en tot 3000 personeelsleden te willen ontslaan vanwege de coronacrisis. Royal Bank of Scotland opende de boeken en zet zo’n 800 miljoen pond opzij voor slechte leningen. Het aandeel steeg 4,5 procent.

Bakkerijketen Greggs werd 4,6 procent lager gezet. Het bedrijf besloot een proef om een aantal vestigingen in Noordoost-Engeland weer te openen niet door te laten gaan.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0953 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent minder waard op 18,79 dollar, een vat Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 26,25 dollar.

Donderdag waren de overige Europese beurzen overigens met verliezen het lange weekend in gegaan. De AEX-index eindigde 2,7 procent lager op 512,92 punten. Voor de MidKap zat er nog wel een klein plusje in, van 0,4 procent tot 728,98 punten.