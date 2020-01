Britse bedrijven willen meepraten over EU-handelsdeal

Britse bedrijven willen meedoen aan de onderhandelingen over de handelsdeal met de Europese Unie. Dat liet de grootste werkgeversorganisatie in het Verenigd Koninkrijk, Confederation of British Industry (CBI), weten. De branchevereniging roept de Britse overheid op om „nauw” met het bedrijfsleven samen te werken. Daarbij wijst CBI naar de Verenigde Staten waar de betrokkenheid van de private sector bij handelsdeals een standaardpraktijk is.

Als het aan CBI ligt, moeten de bedrijven in alle fases van de onderhandelingen meepraten. „Wij willen op een consistente en transparante manier meedoen”, aldus de CBI. De organisatie deed al wat voorwerk en heeft meerdere modellen van mogelijke handelsafspraken op de plank liggen.

De grootste angst van ondernemers is dat er eind dit jaar alsnog een abrupte breuk in de handelsrelatie met de EU komt. Dat kan gebeuren als er tegen die tijd nog geen handelsdeal ligt en de overgangsperiode niet wordt verlengd.