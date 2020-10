Britse bedrijven slaan alarm om naderende no-dealbrexit

Ruim zeventig Britse brancheverenigingen hebben zondag de noodklok geluid over de gevolgen van een no-dealbrexit voor het bedrijfsleven. Britse wetenschappers voorzien dat investeringen uit het buitenland fors zullen teruglopen.

De groepen bedrijven roepen de regering van Boris Johnson op om terug te keren naar de onderhandelingstafel en alsnog een handelsakkoord te sluiten met de Europese Unie, schreef zakenkrant Financial Times.

Ze vertegenwoordigen sectoren zoals de autobranche, luchtvaartbranche, chemische industrie en farmaceutische bedrijven en zijn goed voor meer dan 7 miljoen banen in het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag riep Johnson bedrijven op zich voor te bereiden op een vertrek uit de EU zonder handelsdeal. Dat gebeurde nadat een deadline die de Britse premier had gesteld was verlopen en de EU niet geneigd leek veel te bewegen om aan de Britse eisen te voldoen. De werkgeversorganisaties menen dat een deal essentieel is om banen te beschermen.

Hoeksteen

Het vertrek van de Britten uit Europa pakt nog slechter uit voor de economie van het land dan eerder werd gedacht, voorspellen Britse wetenschappers. Investeringen vanuit het buitenland, een hoeksteen van de economie, dalen met 37 procent. Dat is een verdubbeling van wat eerder werd voorspeld.

Onderzoekers van University College London (UCL) en de London School of Economics (LSE) schrijven in een nieuwe studie naar de gevolgen van de brexit dat de Europese interne markt sinds het ontstaan in 1992 erg belangrijk is voor het land. Het Verenigd Koninkrijk ontving de laatste 20 jaar de meeste zogeheten buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie, aldus LSE-hoogleraar Nauro Campos. Dat zorgt voor een geldstroom en technologie, kennis en innovatie.