Britse bedrijven luiden noodklok over no-dealbrexit

Ruim zeventig Britse brancheverenigingen hebben de noodklok geluid over de gevolgen van een no-dealbrexit voor het bedrijfsleven. De groepen, die sectoren zoals de autobranche, luchtvaartbranche, chemische industrie en farmaceutische bedrijven vertegenwoordigen, zijn goed voor meer dan 7 miljoen banen in het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen de regering van Boris Johnson op om terug te keren naar de onderhandelingstafel en alsnog een handelsakkoord te sluiten met de Europese Unie, schrijft zakenkrant Financial Times.

Vrijdag riep Johnson bedrijven op zich voor te bereiden op een vertrek uit de EU zonder handelsdeal. Dat gebeurde nadat een deadline die de Britse premier had gesteld was verlopen en de EU niet geneigd leek veel te bewegen om aan de Britse eisen te voldoen. De werkgeversorganisaties menen dat een deal essentieel is om banen te beschermen.

„Met compromis en vasthoudendheid kan een akkoord bereikt worden. Bedrijven roepen beide zijden op om een uitweg te vinden.” Topmensen uit het bedrijfsleven hebben al eerder gewaarschuwd dat veel bedrijven niet voorbereid zijn op de verstoringen, extra administratieve handelingen en kosten die vanaf 1 januari gepaard gaan met handel met landen binnen de EU. Met name kleinere bedrijven hebben hun handen vol aan de gevolgen van de coronacrisis en kunnen zich nauwelijks voorbereiden.