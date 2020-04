Britse banken zetten geld apart voor slechte leningen

De Britse banken Barclays en Standard Chartered zetten geld apart om het risico op niet-terugbetaalde leningen af te dekken. Dat bleek uit de kwartaalcijfers van de financiële instellingen. Bij Barclays ging het om een extra afschrijving van 2,1 miljard pond, omgerekend ruim 2,4 miljard euro. Standard Chartered nam een voorziening van 956 miljoen dollar (881 miljoen euro).

De banken verwachten dat meer bedrijven in de problemen komen door de coronacrisis. Barclays laat weten dat 400 miljoen pond van zijn extra afschrijving voor rekening van één klant komt, terwijl Standard Chartered zegt dat twee klanten goed zijn voor ongeveer de helft van de extra weggezette gelden.

Barclays had verder relatief weinig last van de coronacrisis in de eerste drie maanden van het jaar en zag de baten met een vijfde toenemen tot 6,3 miljard pond. De nettowinst kwam uit op 605 miljoen pond.

Standard Chartered had meer last van de crisis vanwege zijn grotere focus op Azië en andere opkomende regio’s, maar voerde de baten toch met 13 procent op tot 4,3 miljard dollar. Onder de streep hielde de bank 517 miljoen dollar over.