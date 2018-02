Britse bank HSBC voert inkomsten op

De Britse bank HSBC heeft in 2017 zijn inkomsten kunnen opvoeren. De grootste bank van Europa boekte daarbij een fors hogere brutowinst, maar de resultaten van het financiële concern werden wel erg beïnvloed door eenmalige posten.

De baten bij HSBC ging van een kleine 48 miljard dollar naar meer dan 51 miljard dollar (bijna 42 miljard euro). De brutowinst kwam uit op 17 miljard dollar, oftewel ruim 10 miljard dollar meer dan een jaar eerder. De bank had wel te maken met een last van meer dan een miljard in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen. In 2016 moest HSBC echter nog flink afschrijven op zijn Europese tak en op een verkoop van activiteiten in Brazilië.

Opvallend is verder dat HSBC in het vierde kwartaal 188 miljoen dollar meer opzij moest zetten voor kredietverliezen. Volgens persbureau Bloomberg komt dit doordat HSBC net als veel andere banken het schip in is gegaan door de financiële problemen bij het internationale winkelconcern Steinhoff en het bankroet van het Britse bouwbedrijf Carillion.

HSBC kondigde verder aan in de eerste helft van 2018 tussen de 5 miljard en 7 miljard dollar aan extra kapitaal op te gaan halen.