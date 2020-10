Britse aandeelhouders Unilever stemmen over verhuizing

De Britse aandeelhouders van was- en levensmiddelenconcern Unilever stemmen maandag over de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel, maar wil die structuur versimpelen.

De Nederlandse aandeelhouders stemden in september al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen. Momenteel heeft Unilever ook nog een hoofdkantoor in Rotterdam.

Vrijdag werd bekend dat GroenLinks de spoedwet doorzet waarmee de partij hoopt te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting wordt geheven en op deze manier belasting ontwijken. Ondanks flinke kritiek van de Raad van State stuurt GroenLinks de zogeheten Unilever-wet naar de Tweede Kamer.

Het voorstel van Kamerlid Bart Snels regelt dat aandeelhouders aan wie dividend wordt uitgekeerd een ‘boete’ moeten betalen als het bedrijf verhuist naar een land waar er geen sprake is van zo’n dividendheffing.

Unilever kondigde al aan dat de verhuizing niet doorgaat als de wet het zou halen. Het bedrijf denkt dat het voorstel in strijd is met Europese afspraken en belastingverdragen.