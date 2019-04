Brits winkelen duurder na brexit

„Nergens zijn er zulke mooie servetten als hier.” Een 70-jarige vrouw loopt de Engelse winkel Hartley’s in Arnhem binnen en geniet zichtbaar. In deze winkel komt 80 procent van het assortiment uit het Verenigd Koninkrijk. Eigenaar Gerard Egberts: „Als er een brexit komt, moet ik mijn prijzen laten stijgen. Hoeveel? Dat hangt af van mijn leveranciers.”

Elke drie weken komt er in de binnenstad van Arnhem een pallet met Engelse producten binnen. Bestemd voor de „Engels getinte” winkel Hartleys. Inmiddels staat de shop al 25 jaar in het hart van de stad, vlakbij de 15e-eeuwse Eusebiuskerk.

De winkeleigenaar is Gerard Egberts (65). Hij heeft samen met zijn vrouw de dagelijkse leiding in het bedrijf en wordt bijgestaan door twee parttimers. „Mijn vrouw en ik proberen zoveel mogelijk samen te doen. In de winkel komen veel Engelsen, maar ook Nederlanders. Je moet je even op vakantie wanen.”

Toen Egberts een winkel wilde overnemen, zocht hij naar een uniek concept. In een winkel waar er dertien in een dozijn van zijn, had ik geen zin.” Zo kwam hij uit bij de Engelse shop in Arnhem.

Het assortiment van de winkel is breed. Egberts: „We verkopen zowel voedsel, als cadeauartikelen en interieurdecoratie.” Terwijl hij de winkel doorloopt, laat hij de verscheidenheid aan artikelen zien. Van alle varianten Engelse thee tot Britse klokken en speelgoed, Egberts is op de hoogte. „Op dit moment staan er op de webshop 958 producten te koop. Maar dat aantal verandert constant.”

De winkelier blijkt erg betrokken op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. „Het wordt een zachte brexit, let op mijn woorden. Niemand heeft baat bij een hard vertrek. Als de brexit er al doorkomt, dan zul je zien dat er alleen maar aanpassingen komen na verloop van tijd.”

Veel begrijpt Egberts niet van de redenen voor een brexit. „Het is voor mij niet duidelijk wat ze met de brexit beogen. En als ik naar mijn klanten luister, is het allemaal grote onzin.”

Gevolgen

Egberts haalt het gros van zijn spullen direct uit het Verenigd Koninkrijk. „Mijn voorganger kocht het bij een importeur, maar nu doe ik dat veel goedkoper. Direct bij de fabriek of groothandel in Engeland.”

Een uittreding van het Verenigd Koninkrijk lijkt veel gevolgen te hebben voor een winkel die met name uit Engeland importeert.

Maar Egberts nuanceert dat. „Het ligt er maar aan in welk jasje de brexit komt te zitten. Bij een zachte brexit zal er minder aan de hand zijn dan bij een harde.”

De ondernemer heeft zijn voorwerk, in tegenstelling tot zijn Engelse collega’s gedaan. „Op internet kan je van alles vinden, zoals het aanvragen van een vergunning voor artikel 23.” Deze vergunning geeft een ondernemer het recht om bij het importeren uit een niet EU-land, de btw in de btw-aangifte aan te geven, in plaats van bij de douane.

De Engelse leveranciers en transporteurs lijken zich niet druk te maken om de consequenties die een eventuele brexit heeft. Egberts vroeg hen er op een Engelse beurs naar. „Maar ze stonden mij alleen maar schaapachtig aan te kijken. Ze zijn er gewoon helemaal niet mee bezig.”

Toch is dat niet het enige signaal dat de Arnhemmer krijgt. „Ik moet op het moment goed op de verpakkingen letten. Sommige producten bevatten bij mijn leveranciers opeens 200 gram, in plaats van 220 gram.

Op die manier compenseren ze de dalende waarde van het pond en omzeilen ze prijsverhogingen van tevoren. Want ook de grondstoffen van mijn leveranciers zijn duurder geworden.”

Hamsteren

Toen de uittreding van het Verenigd Koninkrijk dichterbij leek te komen, sloeg Egberts nog snel wat spullen in. „Voor 29 maart heb ik een heleboel producten laten komen. Zodat ik op z’n minst een paar weken vooruit kan. Bij artikelen met een lange houdbaarheidsdatum kan dat, zoals bij chips. Die kan ik wel twee maanden bewaren.”

De komende maanden kan de ondernemer dankzij het uitstel van de brexit veel voorbereiden, maar uiteindelijk is het afwachten. „Als het zover is, kan ik lobbyen bij mijn leveranciers. Niet alleen mijn klanten gaan dan betalen, maar ook zij moeten meebewegen.

Afhankelijk van hoe welwillend ze zijn, kunnen we in de winkel de prijsverhoging zo beperkt mogelijk houden. Inkopen zal geen probleem zijn, maar het zal gewoon duurder worden.”