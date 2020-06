Brits Royal Mail wil 2000 managementbanen schrappen

Het Britse postbedrijf Royal Mail gaat tot wel 2000 managementfuncties schrappen als onderdeel van een herstructureringsprogramma. Dat meldde de onderneming bij de publicatie van de cijfers over boekjaar 2019-2020. Het bedrijf ziet zich mede door de coronacrisis genoodzaakt om in te grijpen. Vooral omdat de virusproblematiek zorgt voor veel lagere postvolumes.

Het 500 jaar oude bedrijf wil volgend jaar op personeelskosten structureel 130 miljoen pond, zo’n 144 miljoen euro, hebben bespaard. Verder worden de investeringen de komende twee jaar met 300 miljoen pond teruggebracht. Ondanks de ingrepen rekent Royal Mail erop dat de Britse post- en pakketactiviteiten in het lopende boekjaar verlieslatend zullen zijn.

Pakketbezorger GLS, die in Amsterdam is gevestigd, blijft volgens Royal Mail een belangrijk onderdeel voor het postbedrijf. Met die stellingname werden geruchten over een eventuele afsplitsing van GLS de kop ingedrukt. Door de crisis kent het pakketvervoer een opleving. Mensen bestellen uit vrees voor het virus meer online. De stijging van het pakketvolume was onvoldoende om de ineenstorting bij de postdivisie en de zakelijke post- en pakketbezorging van Royal Mail te compenseren. Verder moest het bedrijf meer kosten maken voor de inhuur van flexibele arbeidskrachten en het kopen van beschermende kleding.

De onderneming zette in het afgelopen boekjaar dat eindigde op 31 maart een gecorrigeerde winst voor belastingen van 275 miljoen pond in de boeken.