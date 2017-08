Brits gas mogelijk via pijp naar Nederland

BBL Company, waarin gasinfrastructuurbedrijf Gasunie voor 60 procent aandeelhouder is, onderzoekt of het technisch en commercieel haalbaar is om gas via een bestaande Noordzee-pijplijn van Engeland naar Nederland te laten gaan. Het transport naar Nederland is bedoeld voor andere partijen.

Door de BBL-pijp stroomt op dit moment gas van Nederland naar Groot-Brittannië. Onderzocht wordt of het ook de andere kant op kan.

„Het kan voor marktpartijen interessant zijn om over tweerichtingsverkeer te beschikken. Bijvoorbeeld wanneer er in de zomermaanden een Brits overschot is”, aldus een woordvoerder van de Gasunie naar aanleiding van een bericht in Trouw.

Aan de andere kant van de Noordzee zijn minder opslagmogelijkheden en kan een overschot in de zomer al snel tot lagere prijzen leiden, aldus de zegsman. Gashandelsbedrijven in Engeland zullen dan geïnteresseerd zijn om dat gas in Nederland aan te bieden. Dat is ook voor handelaren en gebruikers in Nederland interessant.

Het onderzoek staat volgens hem los van de verminderde aardgaswinning in Groningen. „Er zijn tal van leveranciers en handelaren in een levendige handel in een geliberaliseerde markt. Het is ook mede aan hen of de plannen doorgaan.”