Brits Carpetright zet mes in winkels

Winkelketen Carpetright gaat in het Verenigd Koninkrijk 92 winkels sluiten. Dat doet het bedrijf vanwege moeilijke marktomstandigheden. Bij de reorganisatie verliezen driehonderd mensen hun baan.

Naast de 92 winkels die worden gesloten, gaat het bedrijf onderhandelen met de verhuurders van nog eens 113 winkels over gunstiger huurvoorwaarden. Ook gaat de vloerbedekkingverkoper circa 60 miljoen pond (69 miljoen euro) ophalen via een aandelenuitgifte.

Consequenties voor Nederland en België heeft het ingrijpen van Carpetright in het Verenigd Koninkrijk niet, liet het bedrijf weten. In Nederland heeft Carpetright 92 filialen en 350 medewerkers. In België zijn er 23 Carpetrightwinkels.