British Steel schrapt honderden banen

British Steel schrapt vierhonderd banen in verschillende landen, waaronder Nederland. Het gaat volgens het Britse staalbedrijf onder meer om management- en administratieve functies.

In Nederland is British Steel eigenaar van FN Steel in Alblasserdam, waar volgens de website van het bedrijf driehonderd mensen werken. De Britse onderneming is al langer bezig met een plan om kosten te besparen. De reorganisatie is een uitwerking daarvan.

British Steel ontstond in 2016 toen investeringsbedrijf Greybull Capital activiteiten van staalreus Tata Steel in Scunthorpe overnam. De geschiedenis van British Steel gaat echter 150 jaar verder terug. Het bedrijf bestond al eerder en smolt in 1999 samen met Hoogovens in IJmuiden onder de naam Corus. Dat bedrijf werd vervolgens in 2007 opgeslokt door Tata Steel.