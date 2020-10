British Airways-moeder somberder over impact crisis

De Britse luchtvaartonderneming IAG is nog somberder over de financiële prestaties dit jaar nu het coronavirus weer aan een sterke opmars bezig is. De eigenaar van maatschappijen als British Airways, Iberia en Aer Lingus zette het mes in eerdere prognoses omdat de vraag naar vliegreizen weer in rap tempo minder wordt.

Net als branchegenoten ziet IAG zich genoodzaakt het vluchtschema aan te passen aan de nieuwe realiteit. De onderneming verwacht niet meer dan 30 procent van de geplande vluchten uit te voeren in vergelijking met een jaar eerder.

IAG dacht eerder nog in de loop van het vierde kwartaal het zogeheten break-even punt te kunnen bereiken, waarbij inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Daarbij hield het concern er rekening mee dat 54 procent van de vluchten uitgevoerd zou worden. Door die prognose ging donderdag een streep.

IAG heeft nog wel voldoende financiële middelen tot zijn beschikking. Het concern heeft 9,3 miljard euro aan liquiditeit achter de hand.

Eerder sprak de Duitse concurrent Lufthansa de verwachting uit dat in het slotkwartaal van 2020 maar een kwart van de vluchten wordt uitgevoerd in vergelijking met een jaar eerder. KLM, onderdeel van Air France-KLM, schroefde eerder al zijn verwachtingen voor het slot van 2020 terug.